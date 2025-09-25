المركزية - اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء: رائد برو ورازي الحاج والياس اسطفان وآغوب ترزيان ووضاح الصادق.

واطّلعت اللجنة على دوافع المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية.

وقال النائب سيمون ابي رميا بعد الاجتماع: "بحثت اللجنة بشكل خاص في واقع مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، حيث تبيّن وفق المعطيات المتوافرة ان هناك هدر مال عام وشكوكًا في فساد اذ أجمعت اللجنة على تقديم إخبار الى القضاء المختص بواسطة الامانة العامة لمجلس النواب وفق الاصول القانونية ليسلك مساره الى وزارة العدل ثم النيابة العامة التمييزية".

اضاف: "سنكمل مسار فتح ملفات الهدر والفساد في المنشآت الرياضية بعد إنشاء لجنة تقصي حقائق حول مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي وإخبار اليوم في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية سنكمل فتح ملفات باقي المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية".

وتحدث النائب وضاح الصادق قائلا: "بدأنا بلجنة تقصي الحقائق في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي واليوم نتابع المنشآت الرياضية التي صرف عليها اكثر من ١٥٠ مليون دولار منذ بنائها قبل الدورة العربية سنة ١٩٩٧ الى بطولة كأس آسيا لكرة القدم عام ٢٠٠٠".

اضاف: "الإخبار واضح هناك هدر للمال العام وسوء إدارة لملف مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية وشبهات فساد. وللغاية تقدمنا اليوم بإخبار يشير الى سرقات بملايين الدولارات واشغال اراضي مدينة الرئيس كميل شمعون بطريقة غير شرعية ووضع لوحات فيها على غير وجه حق. وسيسلك الإخبار طريقه الى القضاء وفق الاصول القانونية لمحاسبة المقصرين والمساهمة في اعادة ترميم المنشآت الرياضية التي يمكن ان تستضيف اهم الاحداث الرياضية في العالم العربي".

النائب رازي الحاج اكد متابعة الملف حتى خواتيمه وقال: "ملف المنشآت سيتابع وسنفتح كل ملف بملفه للكشف عن الفساد ووضع الامور في مسارها الصحيح لأن هذه المنشآت هي وجه لبنان الرياضي. ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي اصبح بيد القضاء ونتابعه وقريبًا ستظهر بخصوصه معطيات جديدة سنطلعكم عليها انطلاقا من دورنا الرقابي ونشكر رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا وكل الزملاء في اللجنة وسنطلعكم على كل التطورات في هذه الملفات".