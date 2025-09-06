8:04 AMClock
أخبار محلية
إحصاءات حوادث السير خلال 24 ساعة.. بالأرقام

أفادت "غرفة التحكم المروري" عن سقوط قتيلين و16 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

