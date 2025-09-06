آخر الأخبار
8:04 AM
أخبار محلية
إحصاءات حوادث السير خلال 24 ساعة.. بالأرقام
أفادت "غرفة التحكم المروري" عن سقوط قتيلين و16 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية.
عون مستقبلا الاميرال كوبر: للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي ا...
2025-09-06 18:05:00
أخبار محلية
"التقدمي": جنبلاط يعمل لأجل كرامة ووجود وهوية الدروز
2025-09-06 17:07:13
أخبار محلية
دريان يجدّد دعمه لحصرية السلاح
2025-09-06 16:47:00
أخبار محلية
عون مستقبلا الاميرال كوبر: للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية
قضية الكازينو.. صدور القرار الظني بملف "القمار أونلاين"
التحكم المروري: تصادم بين 4 مركبات على اوتوستراد نهرالموت المسلك الغربي والاضرار مادية سبب بازدحام مروري في المحلة
القوة الأمنية المشتركة في البداوي: لن نسمح بالعبث باستقرار المخيم
88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا
الرئيس عون يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية في قصر بعبد
الصين تدرس حظر مقابض السيارات "المخفية"
إسرائيل تكثف عملياتها في غزة بـ"حرب الأبراج"
حماس: مبررات إسرائيل لاستهداف الأبراج السكنية "أكاذيب مفضوحة"
الإمارات: لا استقرار في المنطقة إلا عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
حماس: استمرار إسرائيل في استهداف الأبراج السكنية غرضه التهجير القسري
دولة الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتعتبرها امتدادًا خطيرًا لسياسات الاحتلال
88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا
لهذا.. يجب أن تتوقف عن شراء الجزر الصغير؟
ناصر الدين: الشراكة مع النقابات المهنية ليست خيارا بل ضرورة
نقاش علمي حول الإنتان والإدارة السليمة للمضادات الحيوية
كركي يدعو إلى وضع استراتيجيّة وطنية وخارطة طريق لشمول العاملين في القطاع غير المنظّم
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي 2025-2030
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
6:05 PM
عون مستقبلا الاميرال كوبر: للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية
5:57 PM
قضية الكازينو.. صدور القرار الظني بملف "القمار أونلاين"
5:51 PM
التحكم المروري: تصادم بين 4 مركبات على اوتوستراد نهرالموت المسلك الغربي والاضرار مادية سبب بازدحام مروري في المحلة
5:50 PM
القوة الأمنية المشتركة في البداوي: لن نسمح بالعبث باستقرار المخيم
5:40 PM
88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا
5:34 PM
الرئيس عون يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية في قصر بعبد
5:25 PM
الصين تدرس حظر مقابض السيارات "المخفية"
5:21 PM
إسرائيل تكثف عملياتها في غزة بـ"حرب الأبراج"
5:17 PM
حماس: مبررات إسرائيل لاستهداف الأبراج السكنية "أكاذيب مفضوحة"
5:14 PM
الإمارات: لا استقرار في المنطقة إلا عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
