المركزية - عقد رئيس بلدية برسا المهندس بشار البستاني اجتماع عمل مع مسؤولة فرع طرابلس والشمال للمركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف في بيروت زينة حسيني مجذوب والعضو في المركز نايلة أبي شاهين مارديني، بحضور عضو المجلس البلدي ومسؤولة اللجنة الاجتماعية الأستاذة مايا نصر.

ناقش المجتمعون أطر التعاون بين البلدية والمركز بهدف نشر ثقافة الوساطة واعتماد تقنياتها لحسن التواصل والحفاظ على علاقات طيّبة في الجوار، حيث تمّ التباحث حول امكانية تنظيم لقاءات وندوات تطوير مهارات في هذا المجال، إضافة إلى إحالة بعض شكاوى المواطنين .