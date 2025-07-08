المركزية - رأست محافظ النبطية بالانابة الدكتورة هويدا الترك اجتماعا في مكتبها في سرايا النبطية الحكومية، اجتماع تنسيقي حول ملف النزوح السوري، وذلك في حضور رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن علي إسماعيل، ممثل وزارة الداخلية والبلديات العقيد طارق مكنا، المدير الإقليمي لأمن الدولة في النبطية العقيد حسين طباجة، رئيس دائرة الامن العام في النبطية العقيد علي حلاوي، رئيس فرع المعلومات في الامن العام في الجنوب العقيد حيدر قبيسي، رئيس مكتب المعلومات في النبطية في قوى الامن الداخلي النقيب علي حمية، السيدة رنا رعد عن لجنة الكوارث في النبطية وممثلين عن المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة Galiya Gubaeva برفقة السيد شكر الله أبو جودة.