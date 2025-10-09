Oct 9, 2025 12:02 PMClock
أبرز الأحداث
إتّفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيّز التنفيذ في هذه الأثناء وقبل عرضه من قبل نتنياهو على المجلس الأمني المُصغّر للتصويت

