Jul 11, 2025 12:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أ ف ب: 30 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني منهم 4 قادة يحرقون أسلحتهم قرب السليمانية شمالي العراق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o