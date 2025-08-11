Aug 11, 2025 4:20 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"أ ف ب" نقلا عن وزير الدفاع الإيطالي: الحكومة الإسرائيلية "فقدت الصواب والإنسانية" في ما يتعلّق بغزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o