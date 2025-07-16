Jul 16, 2025 1:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"أ ف ب": مسؤول كبير في حركة "حماس" ينفي تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o