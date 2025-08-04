Aug 4, 2025 9:40 AMClock
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"أ ف ب": مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون يطلبون مساعدة ترامب لـ"وقف الحرب" في غزة

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