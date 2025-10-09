Oct 9, 2025 2:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"أ ف ب": لبنان أوقف 32 شخصاً مشتبهاً بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o