Apr 12, 2025 8:46 AMClock
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أ ف ب عن وسائل إعلام إيرانية: الوفد الإيراني في طريقه إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع وفد أميركي

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