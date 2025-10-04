آخر الأخبار
أ ف ب عن مسؤول في حماس: مصر ستستضيف مؤتمرا فلسطينيا حول مستقبل غزة
نجاة عدد من المواطنين بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاههم ف...
2025-10-04 18:07:05
البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر غادرا إلى مصر لبحث تفاصيل خطة غزة
2025-10-04 18:06:52
وزير الصحة من مستشفى حلبا الحكومي: دعم واسع للمستشفى ومشروع مستشفى ...
2025-10-04 18:00:59
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لإنهاء الادعاء على المحقق العدلي
نجاة عدد من المواطنين بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاههم في محيط موقع الدواوير بين مركبا وحولا
البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر غادرا إلى مصر لبحث تفاصيل خطة غزة
ناصر الدين يختتم جولته العكارية: هذه المنطقة تحتاج إلى أكثر من مستشفى حكومي
وزير الصحة من مستشفى حلبا الحكومي: دعم واسع للمستشفى ومشروع مستشفى حكومي جديد في أكروم
غدا.. تدشين شارع باسم الرئيس الحص برعاية سلام
بعد الشكاوى... محافظ النبطية: لعدم التهاون مع هؤلاء
رافضا تعديل قانون الانتخاب.. قاسم: الحكومة مقصرة سياديا.. وإسرائيل سعت لفتنة بين الجيش والمقاومة تحت شعار "حصرية السلاح"
قاسم: نحن مع التمثيل العادل وإذا طالب غيرنا بالتمثيل حسب ضغوطات الوصاية فلن يمضي لمخالفته المواطنة الصحيحة
الشيخ قاسم: هناك قانون انتخابات موجود يقول أن هناك 6 نواب للمغتربين وهذا محمول
أبو فاعور بحث في حاجات قرى راشيا المائية
قاسم: لا يمكن أن نعمل على قانون انتخاب على مقاس معيّن فإذا كنا شركاء علينا وفق مقدمة الدستور العمل على المساواة من دون تمايز أو تفضيل وأين هي المساواة في ما تطلبونه بخصوص مقاعد المغتربين؟
لأول مرة في تاريخ اليابان.. امرأة تتجه لترؤس الحكومة
في شهر التوعية بسرطان الثدي... "الصحة العالمية" تحذّر: انتبهوا لهذه العلامات
"اليسوعية" و"غلوب مد" يتعاونان لإطلاق برنامجي دبلوم في الترميز الطبي وتحليل المعلومات الصحيّة
في شهر التوعية على سرطان الثدي.. علاج ثوري جديد يعيد الأمل لكثيرات؟
اليكم الوقت "الأمثل" لشرب القهوة
وزير الصحة تابع لقاءاته في قطر والتقى نظيريه المصري والبحريني
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لإنهاء الادعاء على المحقق العدلي
6:07 PM
نجاة عدد من المواطنين بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاههم في محيط موقع الدواوير بين مركبا وحولا
6:06 PM
البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر غادرا إلى مصر لبحث تفاصيل خطة غزة
6:01 PM
ناصر الدين يختتم جولته العكارية: هذه المنطقة تحتاج إلى أكثر من مستشفى حكومي
6:00 PM
وزير الصحة من مستشفى حلبا الحكومي: دعم واسع للمستشفى ومشروع مستشفى حكومي جديد في أكروم
5:51 PM
غدا.. تدشين شارع باسم الرئيس الحص برعاية سلام
5:49 PM
بعد الشكاوى... محافظ النبطية: لعدم التهاون مع هؤلاء
5:42 PM
رافضا تعديل قانون الانتخاب.. قاسم: الحكومة مقصرة سياديا.. وإسرائيل سعت لفتنة بين الجيش والمقاومة تحت شعار "حصرية السلاح"
5:30 PM
قاسم: نحن مع التمثيل العادل وإذا طالب غيرنا بالتمثيل حسب ضغوطات الوصاية فلن يمضي لمخالفته المواطنة الصحيحة
5:29 PM
الشيخ قاسم: هناك قانون انتخابات موجود يقول أن هناك 6 نواب للمغتربين وهذا محمول
