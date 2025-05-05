May 5, 2025 9:57 AMClock
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أ ف ب عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستمرة في الترويج لخطة ترامب بشأن "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة

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