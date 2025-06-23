Jun 23, 2025 12:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أ ف ب: ضربات إسرائيلية تستهدف شبكة الكهرباء في طهران وتتسبب في انقطاعها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o