Apr 6, 2025 3:05 PMClock
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أ ف ب: زعيم المعارضة التركية يطالب بانتخابات مبكرة في موعد لا يتجاوز تشرين الثاني المقبل

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