Jul 24, 2025 4:17 PMClock
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أ ف ب: رعاية أميركية لاجتماع سوري إسرائيلي في باريس لتفاهمات أمنية جنوب سوريا

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