Apr 18, 2025 11:20 AMClock
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أ ف ب: رئيس وزراء أوكرانيا يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث اتفاقية المعادن

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