10:39 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أ ف ب: حماس تقول إنها مستعدة لبدء محادثات لإنهاء جميع القضايا المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o