Jul 14, 2025 5:37 PMClock
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أ ف ب: الوسطاء يعملون على "تضييق الفجوات المتبقية" في مفاوضات الهدنة في غزة

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