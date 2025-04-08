Apr 8, 2025 10:08 AMClock
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أ ف ب: المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق جلسة البت بالطعون ضد عزل رئيس الشاباك بسبب بلبلة في القاعة

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