Aug 7, 2025 11:49 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أ ف ب: الكرملين يؤكد بأنه لم يرد على مقترح واشنطن عقد اجتماع بين ترامب وبوتين وزيلينسكي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o