Jul 3, 2025 11:53 AMClock
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أ ف ب: السلطات اليابانية تطلب من سكان جزيرة توكارا التوجه إلى أماكن آمنة بعد زلزال قوي

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