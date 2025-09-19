1:11 PMClock
أ ف ب: الجيش الإسرائيلي يحذر بأنه سيستخدم قوة غير مسبوقة في مدينة غزة ويجدد إنذاره بإخلائها

