Jul 19, 2025 2:55 PMClock
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"أ ف ب": الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا ويحض السلطات على حماية كل المدنيين

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