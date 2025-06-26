Jun 26, 2025 3:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أ ف ب: ارتفاع حصيلة الضربات الإسرائيلية في غزة اليوم إلى 56 قتيلا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o