Apr 22, 2025 11:11 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أ ف ب: أكثر من 100 ألف أفغاني غادروا باكستان في نيسان

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o