Jul 2, 2025 1:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"أ ب" نقلا عن مسؤول مصري: وفد من حماس قد يلتقي بالوسطاء المصريين والقطريين في القاهرة اليوم لمناقشة المقترح الأميركي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o