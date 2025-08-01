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أي بي سي عن مسؤول إسرائيلي: الطرفان اتفقا على أن تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على زيادة المساعدات إلى غزة

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