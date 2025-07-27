كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر "أكس": "عادت مهرجانات الأرز الدولية لتسطع من جديد، لا كمجرد حدث فني وثقافي، بل كرسالة وطنية تعبّر عن جوهر لبنان الحقيقي: وطن الرسالة، ومنارة الإبداع والثقافة والفن والحياة في هذا الشرق. كل التقدير والاحترام للنائبة ستريدا طوق جعجع، إبنة بشري ورئيسة لجنة مهرجانات الأرز الدولية، على إصرارها وجهودها في إعادة إحياء هذه المهرجانات بعد سنوات من التوقف القسري، وبأعلى مستويات من التنظيم، والرقي، والتميّز. إنها أكثر من مهرجانات، إنها نبض لبنان المتجدد في زمن يحتاج فيه الوطن إلى كل شعلة أمل".