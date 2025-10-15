زارت عضو "تكتل الجمهورية القوية"، النائب غادة أيوب، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه في الوزارة، ورافقها رئيس بلدية صيدا ورئيس اتحاد بلديات صيدا-الزهراني مصطفى حجازي، نائب رئيس بلدية صيدا أحمد عكره، رئيس لجنة الأشغال في بلدية صيدا مصطفى دندشلي ومهندس البلدية زياد حكواتي حيث جرى البحث في المشاريع الملحة لقضاء صيدا ومدينة صيدا، من صيانة طرق واستحداث أخرى، للتخفيف من زحمة السير في إطار السلامة المرورية والعمل على متابعتها.

كما وشدد الوفد على ضرورة "الاسراع بتلزيم مشروع تعبيد طرق صيدا القديمة وصيانتها.

ووعد رسامني أيوب والوفد المرافق، بالعمل على إعطاء التوجيهات لمن يلزم للمباشرة فورا بتنفيذ المشاريع الخاصة بصيدا وقضائها. وتم الاتفاق على متابعة المشاريع الملحة لقضاء صيدا في شكل مستمر، لضمان تنفيذها وفق الأولويات والحاجات الملحة للمنطقة.

وسبق الاجتماع لقاء ثنائي بين رسامني وأيوب لمتابعة شؤون منطقة جزين الانمائية.

ونوهت أيوب - بحسب بيان لها - بالاهتمام اللافت من الوزير رسامني بإنماء الجنوب، كل الجنوب، بدءا من عاصمته صيدا وعروسته جزين، وصولا الى كل قرى القضاء وبلداتع، شاكرة لرسامني تجاوبه مع كل المطالب والمشاريع المطروحة.