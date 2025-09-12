رحبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب بإقرار مشروع القانون المعجل المكرر لتعديل قانون ‎الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اللجان المشتركة ، وكتبت عبر حسابها على منصة "أكس": "يشكل خطوة وطنية جامعة وجدية نحو إطلاق مشاريع استثمارية وإنمائية على امتداد لبنان، بدءا من ‎مطار القليعات وصولا إلى مشاريع أخرى في كل المناطق.

نترقّب إقراره في أول جلسة للهيئة العامة، باعتباره محطة أساسية في مسار الإصلاحات التي التزمت بها حكومة سلام، من تعيين الهيئات الناظمة إلى كسر نهج التعطيل الذي طبع العهود السابقة".