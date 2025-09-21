ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إقالة مسؤولة العلاقات العامة في العلاقات الإعلامية في "حزب الله" رنا الساحلي.

وفي أول تعليق لها على الإقالة، قالت الساحلي في بيان: "زملائي الإعلاميين أساتذتي اخوتي أصدقائي أبنائي المحترمين الموقرين... بداية اشكركم جزيل الشكر على محبتكم التي أعتبرها وسام فخر طيلة حياتي.

لطالما كنا معاً في كل المحطات الأساسية في حياتنا الاعلامية والسياسية والاجتماعية وبكل تفاصيل المقاومة من حرب الجرود والدفاع المقدس الى الناقورة وصولا الى حرب الإسناد وأولى الباس.

كل الكلمات لا تفيكم حقكم واشكر كل كلمة صدق وحب خرجت من قلوبكم قبل ألسنتكم واقلامكم.

انا ابنة هذا التنظيم العريق وعنه بكل تأكيد لن احيد. واينما كانت المقاومة سنكون معها صوتاً وصورة وقلماً

نحن كما قال سيدنا مزروعون في هذه الارض جسداً وبندقية وفي كل شبر سنكون ونزرع كل خلية فينا في ارض الجنوب

سنبقى أوفياء لهذه المقاومة أينما كنا وفي اي موقع وان شاء الله سنكون معاً.

فنحن معاً سنكون أوفياء للشهداء اينما وجدنا وعملنا وسأكون بخدمتكم اينما حللت في هذا الخط المبارك الذي انتمي اليه .. لذلك اشكر مجدداً هذا الدعم ولكن اتمنى *أن نصب اهتمامنا على مناسبة اسمى وارفع الا وهي ان نكون في سنوية السيدين الشهيدين ويكون تضامنكم منصباً حول تظهير هذه المناسبة الجليلة والعظيمة التي سنكون فيها كلنا معاً وفاء للتضحيات الجسام.."

عملت الساحلي مع محمد عفيف الذي كان المتحدث الرسمي لحزب الله خلال الحرب الأخيرة، وشغل منصب رئيس قسم العلاقات الإعلامية لسنوات وحتى اغتياله بغارة إسرائيلية في تشرين الثاني الماضي.

وبعدها، أعلن الحزب عن تعيين يوسف الزين مسؤولاً للعلاقات الإعلامية.

ولم تتضح الأسباب المباشرة للتغييرات الأخيرة في المكتب الإعلامي، لكن تعليقات ومداخلات لناشطين مقربين من أوساط الحزب عكست أجواء عن خلافات مهنية داخلية وملاحظات متبادلة حول الأسلوب والأداء في الاستراتيجية الإعلامية وأثرها.

وانتقدت بعض المنشورات لمناصرين للحزب إقالة الساحلي، مذكرين بدورها الإعلامي خلال الحرب الأخيرة.

ولم يصدر إعلان رسمي في هذا الشأن من مكتب العلاقات الإعلامية الذي اكتفى بتعميم أرقام جديدة للمسؤولين في الوحدة الإعلامية.