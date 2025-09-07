8:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أوكرانيا: نعمل على إخماد حريق بمبنى رئيسي للحكومة في كييف جراء هجوم روسي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o