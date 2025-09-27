4:30 PMClock
أوكرانيا: روسيا تقطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية منذ 4 أيام وزيلينسكي يقول إن 92 طائرة من دون طيار كانت متجهة نحو بولندا وأسقطتها أوكرانيا ولا يستبعد انسحاب أميركا من محادثات روسيا وأوكرانيا

