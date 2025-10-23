1:32 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أوكرانيا تقول إن روسيا أعادت لها 1000 جثة لجنود أوكرانيين قتلوا خلال الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o