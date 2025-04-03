Apr 3, 2025 9:25 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

أوستراليا: رسوم ترامب غير مبرّرة بتاتا ومن شأنها أن تغيّر علاقتنا مع الولايات المتّحدة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o