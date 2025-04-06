Apr 6, 2025 8:56 PMClock
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أورتيغاس: رئيس الجمهورية لم يرفض أمامي إنشاء ثلاث لجان دبلوماسية لبحث ملف المعتقلين وترسيم الحدود وانسحاب الجيش الإسرائيلي

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