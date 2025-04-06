Apr 6, 2025 8:58 PMClock
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أورتاغوس: نركّز الآن على تنفيذ وقف الأعمال العدائية ونزع سلاح حزب الله والإصلاحات الاقتصادية ونأمل أن نصل لاحقًا إلى مرحلة التفاوض وحلّ النزاعات الحدودية وغيرها من القضايا بين لبنان وإسرائيل

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