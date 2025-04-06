Apr 6, 2025 8:51 PMClock
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أورتاغوس للـLBCI: لقد دعمنا الجيش اللبناني لسنوات طويلة من تدريب وتمويل ومعدات والآن الجيش يقدر فعلًا بقيادة الرئيس عون على فرض مزيدٍ من السلطة وسنساعده للوصول إلى هذه الأهداف

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