Apr 8, 2025 2:15 PMClock
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أورتاغوس لـ"العربية": أؤمن بأن الجيش اللبناني قادر على حماية البلد ولكنه يحتاج فقط لإرادة سياسية

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