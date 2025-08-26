8:52 AMClock
أورتاغوس: نريد لبنان قويّاً... و"حزب الله" يمثل إيران وليس الشعب اللبناني

في مقابلة حصرية أجراها موقع IciBeyrouth، أكدت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أن "حزب الله وأمينه العام نعيم قاسم لا يمثلّان اللبنانيين. إنّهما يمثّلان قوى خارجية، وهي إيران".

وأضافت: "نحن نحاول العمل مع حكومة لبنان، وتحسين المؤسسات الرسمية خصوصاً المؤسسة العسكرية. نحن نريد الشيء نفسه الذي يريده رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام".

وتابعت: "واشنطن مستعدّة لمساعدة الجيش اللبناني على تطوير خطة نزع سلاح حزب الله".

وختمت: "لا نريد أن يتحكّم بلبنان أي جهّة. نريده سيّداً ومستقلاً وقويّاً".

للاطلاع على الحديث كاملا اضغط على الرابط الآتي:

https://www.instagram.com/p/DNykzAEXjg8/

 

 

 

