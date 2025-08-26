في مقابلة حصرية أجراها موقع IciBeyrouth، أكدت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أن "حزب الله وأمينه العام نعيم قاسم لا يمثلّان اللبنانيين. إنّهما يمثّلان قوى خارجية، وهي إيران".

وأضافت: "نحن نحاول العمل مع حكومة لبنان، وتحسين المؤسسات الرسمية خصوصاً المؤسسة العسكرية. نحن نريد الشيء نفسه الذي يريده رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام".

وتابعت: "واشنطن مستعدّة لمساعدة الجيش اللبناني على تطوير خطة نزع سلاح حزب الله".

وختمت: "لا نريد أن يتحكّم بلبنان أي جهّة. نريده سيّداً ومستقلاً وقويّاً".

للاطلاع على الحديث كاملا اضغط على الرابط الآتي:

