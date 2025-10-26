من إسرائيل تصل نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس الى لبنان الثلثاء، في جولة تستكمل فيها المسار الأميركي في حصرية السلاح وانتشار الجيش على أن يصل المبعوث الأميركي توم باراك الى بيروت بداية تشرين الثاني.

وتلتقي أورتاغوس الرئيس ​جوزف عون​ بعد غد الثلاثاء، وستشارك في اجتماع لجنة "الميكانيزيم" في الناقورة.

مصادر دبلوماسية أكدت أن الرسالة الأميركية واضحة وموحدة ومضامينها تتخطى ملف حصرية الى إيجاد الية للتفاوض مع اسرائيل.

في سياق متصل، ذكرت مصادر دبلوماسية لقناة أن رسالة أورتاغوس تحمل "هامشًا زمنيًا غير بعيد"، ما يعني أن المهلة المحددة لاتخاذ إجراءات ملموسة قد تكون "أسابيع وليس أشهر". هذه الرسالة، وفقًا للمصادر، حملت إشارات واضحة إلى الأطراف اللبنانية حول حدود المهلة الزمنيّة وأهمية تحركهم السريع، مما يعكس الضغوط الدولية المستمرة على لبنان لتسريع التوصل إلى حل سياسي وأمني للأزمة القائمة.