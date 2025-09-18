تصل المسؤولة الأميركية السابقة والمتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس إلى لبنان يوم السبت، حيث يُنتظر أن تعقد اجتماعًا مع اللجنة الخماسية في الناقورة يوم الأحد، قبل أن تغادر مباشرة إلى نيويورك من دون عقد أي لقاءات مع مسؤولين سياسيين لبنانيين.

ووفق المعلومات، فإن الهدف الأساسي من زيارتها يتمحور حول الاطلاع على خطة الجيش اللبناني وما تم تنفيذه منها حتى الآن، في إطار متابعة الدعم الدولي والمؤسساتي للجيش، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتدهورة في البلاد.

زيارة أورتاغوس، وإن كانت تقنية الطابع، تُعدّ لافتة من حيث الشكل والتوقيت، خصوصًا في ظل الجمود السياسي الحاصل داخليًا، واستمرار الاهتمام الدولي بمستقبل المؤسسة العسكرية اللبنانية ودورها في المرحلة المقبلة.