قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله.

وفي مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، ذكرت أورتاغوس أن "لبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الأممي 1701، الذي ينص على نزع سلاح حزب الله على جميع الأراضي اللبنانية".

وأضافت: "نزع سلاح حزب الله هو جزء من سياسة الضغط الأقصى التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على إيران".

وتابعت: "أملنا أن يلتزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. كما أننا نتوقع إصلاحات في لبنان، لكن لصبر إدارة ترامب حدود".

وأردفت قائلة: "هناك فرصة ذهبية للبنان للخروج من أزمته.. والطريقة الوحيدة لذلك هي رفض أي دور لإيران وحلفائها".

كما أكدت أنه "يجب أن يستمع الحكام في لبنان للشعب اللبناني"، مبرزة "لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور بري في المرحلة المقبلة".

وبشأن إيران، قالت نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط إن "حصول إيران على سلاح نووي سيسبب أزمة كبيرة في المنطقة".

وبيّنت أن "المفاوضات مع إيران هدفها الوصول إلى صفقة تريح المنطقة"، مشيرة في المقابل إلى أن "من مصلحة الولايات المتحدة ألا تعود إيران وداعش إلى سوريا".