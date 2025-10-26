Oct 26, 2025 9:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"أوجيرو": عطل في سنترال عمشيت أدى إلى توقّف خدماتنا في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o