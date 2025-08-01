في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، يؤكد مستشفى أوتيل ديو دو فرانس مجددًا التزامه بذكرى ٤ آب وذلك من خلال وقفة تأمل وصمت تعبّيرا عن الاحترام والتضامن مع ضحايا هذا اليوم وعائلاتهم.

تُقام هذه الوقفة التكريمية يوم الإثنين 4 آب 2025، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، أمام قسم الطوارئ في المستشفى، الشاهد على اللحظات الأولى للكارثة.

سيتخلّل المناسبة كلمة يلقيها رئيس مجلس إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ورئيس جامعة القديس يوسف في بيروت، الأب البروفسور سليم دكاش اليسوعي.

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