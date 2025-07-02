ناشد أهالي بلدة دير عمار ـ المنية الجهات المعنية والسلطات المحلية "التدخل الفوري لوضع حد لظاهرة حرق النفايات في جبل البلدة التي تحوّلت إلى كابوس بيئي وصحي متكرر يهدد حياة السكان وسلامتهم".

وطالب الأهالي "بإرسال الردميات والجرافات لردم موقع الحريق والسيطرة عليه، للحؤول دون انتشاره واتساع رقعته".

وأعرب الأهالي عن "قلقهم الشديد إزاء هذه الكارثة، خاصة مع تأثيراتها المباشرة على الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والربو والحساسية"، داعين إلى "تحرك سريع وحاسم قبل تفاقم الأضرار".

ويعاني سكان دير عمار وجوارها منذ أسابيع من دخان كثيف يغطي البلدة ناتج عن حرق النفايات، ترافقه روائح كريهة امتدت إلى المناطق مجاورة، في ظل غياب أي تحرك فعّال من قبل المعنيين.