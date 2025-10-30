8:20 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عدد من أهالي بليدا قطعوا الطريق العام اعتراضاً على اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمركز البلدية ومنعوا قوة لت"اليونيفيل" من المرور

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o