Apr 16, 2025 6:24 PMClock
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أهالي الرهائن الإسرائيليين يهاجمون سياسة حكومة نتنياهو في غزة: اختارت السيطرة على الأراضي بدلا من استعادة المحتجزين

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