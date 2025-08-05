Aug 5, 2025 7:59 PMClock
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أنباء: لا صحة لما يُتداول عن قرار مجلس الوزراء تأجيل البت في بند حصر السلاح وهو لا يزال يناقشه

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